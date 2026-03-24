OPA ELES: Xenon oltre il 95% del capitale sociale

(Teleborsa) - EBidCo (l'Offerente), veicolo societario indirettamente controllato da Xenon Private Equity VIII SCA SICAV-RAIF gestita da Xenon, con riferimento all’offerta pubblica di acquisto volontaria promossa da EBidCo e finalizzata ad acquisire la totalità delle azioni ordinarie di Eles Semiconductor Equipment ( Eles ), rende noto che, per effetto dell’acquisto di n. 150.000 azioni ordinarie di Eles al di fuori dell'Offerta, l’Offerente, unitamente alle Persone che Agiscono di Concerto, ha superato la soglia del 95% del capitale sociale dell’Emittente.



Nell’ambito della Procedura di Sell-Out, spiega la nota, l’Offerente riconoscerà agli azionisti dell’Emittente, che richiedano di acquistare le Azioni Residue, il medesimo Corrispettivo dell’Offerta e, dunque, Euro 3,20 per ciascuna azione ordinaria di Eles.



Il pagamento del Corrispettivo del Sell-Out sarà effettuato il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Sell-Out, ossia in data 21 aprile 2026 salvo proroga.



(Foto: Scott Graham su Unsplash)

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