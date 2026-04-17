Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 16/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 16 aprile
Ottima performance per l'Hang Seng Index, che ha terminato in rialzo attestandosi a 26.394,3.
Tecnicamente, l'indice della Borsa di Hong Kong è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 26.638,7, mentre il supporto più immediato si intravede a 25.905,3. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 27.372,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)