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CDP aumenta offerta bond a tasso misto a 300 milioni di euro e accorcia periodo di offerta

Finanza
CDP aumenta offerta bond a tasso misto a 300 milioni di euro e accorcia periodo di offerta
(Teleborsa) - Cassa depositi e prestiti (CDP) si è avvalsa della facoltà di aumentare, d'intesa con BNP Paribas in qualità di responsabile del collocamento, il valore nominale complessivo dell'offerta di obbligazioni a tasso misto giugno 2026-2034 fino a un importo massimo complessivo pari a 300 milioni di euro. Saranno dunque emesse fino a un numero massimo di 300.000 obbligazioni, dal valore nominale di 1.000 euro ciascuna

Inoltre, a seguito delle richieste pervenute dagli aderenti per un quantitativo superiore all'ammontare massimo (inizialmente stabilito, pari a 200.000 obbligazioni e successivamente incrementato a 300.000 obbligazioni), CDP e BNP Paribas si sono avvalsi della facoltà di disporre la chiusura anticipata del periodo di offerta, anticipato al 18 maggio 2026 alle ore 13:00.
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