BCE, Lagarde: monitoriamo attentamente la situazione per valutare impatto guerra

(Teleborsa) - La presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, ha dichiarato che i rischi per le prospettive dei prezzi nella regione sono orientati al rialzo, mentre i funzionari continuano a valutare i danni economici causati dal conflitto con l'Iran.



"I rischi per le prospettive sono orientati al rialzo, soprattutto nel breve termine, mentre le implicazioni a medio termine dipenderanno dall'intensità e dalla durata della guerra". Questo il messaggio di Lagarde in occasione della riunione dell'Imfc alle assemblee primaverili di Fondo monetario internazionale e Banca mondiale.



"L'incertezza che circonda le prospettive di inflazione nell'area dell'euro è aumentata significativamente", ha aggiunto.



La BCE sta ancora valutando quali azioni eventualmente intraprendere per contenere l'impennata dell'inflazione causata dai combattimenti in Medio Oriente. Per ora, i responsabili delle politiche monetarie desiderano raccogliere ulteriori informazioni sugli effetti a catena dell'aumento dei prezzi dell'energia e sembra improbabile che intervengano nella riunione di questo mese.



"Stiamo monitorando attentamente la situazione", ha concluso Lagarde. "Le informazioni che riceveremo nel prossimo periodo ci aiuteranno a valutare l'impatto della guerra sulle prospettive di inflazione e sui rischi connessi", ribadendo anche che i policy maker della BCE sono "determinati a garantire che l'inflazione si stabilizzi al nostro obiettivo del 2% nel medio termine".



L'attesa, quindi, è tutta alla prossima riunione del 30 aprile.

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