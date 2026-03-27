Medioriente, Lagarde: "Shock va oltre immaginazione. Conseguenze per anni"

(Teleborsa) - "Siamo davanti ad un vero shock che, probabilmente, va oltre quello che immaginiamo al momento
". L'allarme è stato lanciato dalla Presidente della BCE Christine Lagarde
, in una intervista a The Economist, parlando della guerra in Iran
e degli effetti che sta producendo sull'economia mondiale a causa dell'impennata delle quotazioni petrolifere.
La numero uno dell'Eurotower ha anche evidenziato che i mercati finanziari sono "forse troppo ottimisti
e determinati a restare ottimisti", circa le possibili conseguenze del conflitto sull'economia, "nella speranza che si verifichi uno scenario positivo
e si torni alla normalità in un tempo relativamente breve
".
In realtà - ha spiegato Lagarde - le conseguenze
di quello che sta accadendo si trascineranno per un tempo abbastanza lungo
, anche nel caso in cui il conflitto in Medioriente abbia una durata breve. La Presidente ha infatti spiegato che i tecnici prevedono che la tempistica di un "ritorno alla normalità" in termini di capacità produttiva, estrazione, raffinazione e distribuzione dei prodotti petroliferi potrebbe richiedere degli anni, non mesi
. "Gran parte delle persone parlano di anni - ha detto - e in nessun caso ci si riuscirà' nel giro di qualche mese'."Troppe infrastrutture sono state già danneggiate"
, ha ammesso Lagarde, spiegando che ci vorranno dei mesi per ripristinarle. La numero uno dell'Eurotower ha poi fatto cenno alle conseguenze sulle catene di approvvigionamento e sulle materie prime di "fondamentale importanza" per l'industria manifatturiera e per produzioni specifiche, come quelle dei microchip.
L'intervista all'Economist arriva all'indomani della conferenza tenuta a Francoforte, in cui Lagarde aveva già affrontato il tema degli shock
e delle conseguenze sulla politica monetaria
, assicurando che il Comitato di politica monetaria della BCE continua a monitorare l'evolversi della situazione ed è pronto ad ogni intervento si renda necessario
per contenere una possibile impennata dell'inflazione.