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BCE, Kazaks: in prossime riunioni, già ad aprile, valuteremo cosa fare sulla politica monetaria

Finanza
BCE, Kazaks: in prossime riunioni, già ad aprile, valuteremo cosa fare sulla politica monetaria
(Teleborsa) - "Al momento, senza fretta, osserveremo attentamente gli sviluppi e, nelle prossime riunioni - che si terranno già ad aprile - valuteremo cosa fare sul fronte della politica monetaria". Lo ha detto Martins Kazaks, presidente della Banca centrale della Lettonia e membro del Consiglio direttivo della BCE, in un'intervista al al canale televisivo lettone TV3, secondop quanto riporta Bloomberg.

Sempre guardando ai governatori del nord Europa, Madis Muller (Estonia), ha detto a Radio Aripaev: "Ora abbiamo l'opportunità di valutare con maggiore calma quale sarà l'impatto di questi eventi sull'economia in modo più preciso".
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