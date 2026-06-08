Bouygues Telecom, accordo da 20,35 miliardi per acquisire SFR da Altice France

(Teleborsa) - Bouygues Telecom , in consorzio con Orange e Free-iliad Group, ha firmato un Memorandum of Understanding con Altice France per acquisire l'operatore di telecomunicazioni SFR.



L'operazione, il cui controvalore è un basato su enterprise value totale di 20,35 miliardi di euro, ha in oggetto, in particolare la maggior parte degli asset gestiti da Altice France-SFR, ad eccezione delle partecipazioni in XP Fibre, Ultraedge e Altice Technical Services, nonché delle attività del gruppo Altice France nei dipartimenti e nelle regioni d'oltremare francesi.



Secondo i termini dell'accordo, Bouygues acquisirebbe la quota maggiore degli asset di SFR, pari a circa il 52% dei ricavi scorporati, mentre Free-iliad si aggiudicherebbe il 27% circa e Orange il 21%. Alcuni asset, tra cui parti delle reti fisse e mobili e dei sistemi informatici, sarebbero detenuti congiuntamente per un periodo di transizione.



Il consorzio guidato da Bouygues ha dichiarato venerdì che, visti i progressi compiuti nei negoziati, le parti si sono date altre 48 ore per finalizzare gli accordi.



Si prevede che l'operazione sarà finalizzata nella seconda metà del 2027.



Con SFR, una spinta nei mercati B2C della telefonia mobile e fissa



Bouygues Telecom prevede che, grazie all'acquisizione di parte delle attività e della base clienti B2C di SFR, potrà incrementare significativamente la propria presenza nei mercati B2C della telefonia mobile e fissa.



Bouygues Telecom aggiungerà alla propria rete circa 3,8 milioni di clienti B2C di telefonia mobile e circa 2,6 milioni di clienti B2C di telefonia fissa. Questo sviluppo rappresenterebbe un importante cambiamento di scala, aumentando la base clienti di telefonia fissa di quasi il 50% (sulla base dei dati di fine 2025) e determinando una significativa espansione della base clienti di telefonia mobile.



I vantaggi a lungo termine sulle telecomunicazioni francesi



L'operazione - spiega l'azienda - si inserisce in un mercato delle telecomunicazioni maturo e in un'economia sempre più digitalizzata, nel quale le esigenze dei clienti B2C, B2B e del settore pubblico stanno cambiando rapidamente, spinte in particolare dalla crescita dell'utilizzo dei dati, dalla diffusione della banda ultralarga, dalla crescita del cloud computing e delle comunicazioni integrate, dalla crescente necessità di sicurezza informatica, dal lancio di nuovi servizi digitali, dall'ascesa dell'intelligenza artificiale e dall'espansione delle reti 5G private.



In questo contesto, questa operazione mira a rafforzare la capacità di investimento nelle infrastrutture digitali francesi a lungo termine. Inoltre, dovrebbe contribuire a migliorare la resilienza delle reti a banda ultralarga fissa e mobile, a sostenere l'innovazione tecnologica e a rafforzare il controllo sulle infrastrutture strategiche per la Francia.











(Foto: Alberto Adán / Pixabay)

Condividi

```