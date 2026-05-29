Asset digitali: deflussi per 1,47 miliardi di dollari, ma arrivano segnali positivi dalle altcoin

(Teleborsa) - Gli asset digitali hanno registrato deflussi per 1,47 miliardi di dollari, segnando la seconda settimana consecutiva negativa e il terzo maggiore deflusso settimanale del 2026, dietro soltanto alle due settimane da 1,7 miliardi di dollari registrate a fine gennaio. I deflussi cumulati nelle ultime due settimane ammontano ora a 2,54 miliardi di dollari, suggerendo che il clima "risk-off" legato alle tensioni con l’Iran si sia intensificato e ampliato nonostante i continui progressi del CLARITY Act.



Nove asset hanno comunque continuato a registrare afflussi significativi superiori a 1 milione di dollari, sebbene la partecipazione si sia ridotta rispetto agli 11 asset della settimana precedente. A livello geografico, gli Stati Uniti hanno continuato a dominare il quadro dei deflussi, con uscite pari a 1,425 miliardi di dollari.



Il clima "risk-off" si è però esteso ben oltre gli Stati Uniti nel corso della settimana: la Svizzera ha registrato deflussi per 16,2 milioni di dollari, il Canada per 12,5 milioni di dollari e Hong Kong per 12,2 milioni di dollari, mentre la Germania è rimasta sostanzialmente invariata.



Bitcoin ha registrato deflussi per 1,315 miliardi di dollari, il dato settimanale più negativo del 2026, oltre i livelli registrati a fine gennaio. I flussi da inizio anno si attestano ora a 2,6 miliardi di dollari rispetto ai 3,9 miliardi di dollari della scorsa settimana, segnalando quanto velocemente il posizionamento cumulato possa ridursi in contesti di avversione al rischio.



Ethereum ha registrato deflussi per 222,8 milioni di dollari, sostanzialmente in linea con la settimana precedente. Le altcoin hanno continuato ad attrarre afflussi selettivi, seppur su scala più contenuta rispetto alla settimana scorsa: XRP ha registrato 31,8 milioni di dollari, Near 9,0 milioni di dollari (dato rilevante a fronte di 74 milioni di dollari di asset in gestione), Solana 7,7 milioni di dollari, Sui 2,9 milioni di dollari e i prodotti multi-asset 4,7 milioni di dollari.





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