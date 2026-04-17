Eventi e scadenze del 17 aprile 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Venerdì 17/04/2026

Appuntamenti:

Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale - Meeting di Primavera 2026 - Washington DC - Il Vertice annuale riunisce governatori delle banche centrali, ministri delle finanze e dello sviluppo, parlamentari, dirigenti del settore privato, rappresentanti del mondo accademico, per discutere questioni di rilevanza globale tra cui le prospettive economiche mondiali. Saranno presenti, tra gli altri, Giancarlo Giorgetti (Ministro dell'Economia e delle Finanze), Christine Lagarde (Presidente BCE) e Piero Cipollone (Membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea) (da lunedì 13/04/2026 a sabato 18/04/2026)

Festival delle Scienze 2026 - Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone - XXI edizione del Festival dal tema "Caos e armonia". In programma conferenze, laboratori, workshop, spettacoli ed eventi per famiglie. Il Festival esplora tematiche universali attraverso la prospettiva della scienza più avanzata, coinvolgendo importanti ricercatori a livello nazionale e internazionale (da mercoledì 15/04/2026 a domenica 19/04/2026)

Rating sovrano - Italia - DBRS pubblica la revisione del merito di credito

L'Oréal For The Future Day - Università IULM, Milano - Nuova edizione di L'Oréal For The Future Day, con Ninell Sobiecka, Presidente e AD di L’Oréal Italia, per scoprire gli impegni di sostenibilità del Gruppo, grazie ai massimi esperti del Gruppo L'Oréal e ascoltare gli interventi di vari ospiti d'eccezione

Scadenze tecniche - Scadenza Futures su azioni e Opzioni

Banca d'Italia - Bollettino Economico; Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero

10:00 - Green Economy Festival - Crédit Agricole Green Life, Auditorium, Parma - Evento promosso da ItalyPost, Corriere della Sera, L'Economia del Corriere della Sera con il patrocinio del Comune di Parma e dell’Unione Parmense degli Industriali, con protagonisti i più importanti esponenti dell'economia, della finanza e delle istituzioni attenti ai temi della sostenibilità. Interviene, tra gli altri, il ministro Gilberto Pichetto Fratin

12:00 - Istat - I bilanci consuntivi delle Camere di Commercio, industria, artigianato ed agricoltura - Anno 2024

Aziende:

Beewize - CDA: Bilancio

Class Editori - CDA: Bilancio

Seri Industrial - CDA: Bilancio





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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