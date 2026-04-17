Francoforte: andamento sostenuto per Deutsche Boerse
(Teleborsa) - Seduta positiva per la società che gestisce la borsa di Francoforte, che avanza bene del 2,47%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Deutsche Boerse più pronunciata rispetto all'andamento del DAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di breve periodo della compagnia che controlla la piattaforma borsistica tedesca sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 267,4 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 263,2. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 271,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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