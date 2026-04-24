Milano
15:17
47.579
-0,68%
Nasdaq
23-apr
26.783
0,00%
Dow Jones
23-apr
49.310
-0,36%
Londra
15:17
10.411
-0,44%
Francoforte
15:17
24.154
-0,01%
Venerdì 24 Aprile 2026, ore 15.34
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Francoforte: positiva la giornata per K+S
Francoforte: positiva la giornata per K+S
Migliori e peggiori
,
In breve
24 aprile 2026 - 13.00
Bene
Kali und Salz
, con un rialzo del 2,60%.
Condividi
Leggi anche
Francoforte: positiva la giornata per K+S
Francoforte: in calo K+S
Francoforte: risultato positivo per K+S
Francoforte: andamento rialzista per K+S
Titoli e Indici
K+S
+0,89%
Altre notizie
Francoforte: ingrana la marcia K+S
Francoforte: K+S si muove verso il basso
Francoforte: scambi in positivo per K+S
Francoforte: scambi in positivo per K+S
Francoforte: risultato positivo per K+S
Pesante sul mercato di Francoforte K+S
Guide
Risiko bancario 2026: le ultime operazioni, concluse e in corso
Dopo la nostra panoramica sulle ultime operazioni di risiko bancario del 2025, una domanda sorge legittima: a oggi com’è cambiata la situazione?
leggi tutto