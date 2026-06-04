Francoforte: scambi al rialzo per SAP

(Teleborsa) - Balza in avanti la compagnia software tedesca , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,55%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di SAP più pronunciata rispetto all'andamento del DAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Le implicazioni di medio periodo della società tech confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 163,2 Euro con primo supporto visto a 158. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 154,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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