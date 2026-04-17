Londra: brillante l'andamento di Compass Group

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il leader mondiale nella ristorazione , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,15%.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE 100 , ad evidenza del fatto che il movimento di Compass Group subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





La tendenza di breve di Compass Group è in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 28,2 USD e supporto a 27,6. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 28,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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