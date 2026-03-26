Londra: seduta difficile per Anglo American

(Teleborsa) - Si muove in perdita la società mineraria , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,07% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Anglo American più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Il quadro di medio periodo di Anglo American ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 30,91 sterline. Primo supporto individuato a 30,17. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 31,65.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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