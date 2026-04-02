Londra: performance negativa per Anglo American

(Teleborsa) - Pressione sulla società mineraria , che tratta con una perdita del 3,59%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Anglo American rispetto al principale indice della Borsa di Londra , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





La tendenza di breve di Anglo American è in rafforzamento con area di resistenza vista a 32,49 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 32,02. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 32,96.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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