Milano 2-apr
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Nasdaq 2-apr
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Dow Jones 2-apr
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Londra 2-apr
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Francoforte 2-apr
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Londra: performance negativa per Anglo American

Migliori e peggiori
Londra: performance negativa per Anglo American
(Teleborsa) - Pressione sulla società mineraria, che tratta con una perdita del 3,59%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Anglo American rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


La tendenza di breve di Anglo American è in rafforzamento con area di resistenza vista a 32,49 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 32,02. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 32,96.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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