"Navigare Insieme: l’Italia senza barriere": al via la seconda edizione della vela inclusiva

(Teleborsa) - E' stata presentata oggi al CONI la seconda edizione di "Navigare Insieme: l’Italia senza barriere", un progetto della Federazione

Italiana Vela, realizzato con il supporto di UniCredit attraverso il Fondo Carta Etica, che punta a promuovere la vela come sport inclusivo e accessibile, con l’obiettivo di abbattere le barriere e favorire la partecipazione delle persone con disabilità.



L’incontro ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e del mondo sportivo e sociale sociale, tra cui il Segretario Generale del CONI Carlo Mornati, il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico Marco Giunio De Sanctis, il Capo del Dipartimento per lo Sport Flavio Siniscalchi, Mario Luciano Crea, Presidente V Commissione Consiliare Permanente Cultura, Spettacolo, Sport e Turismo Regione Lazio e un videomessaggio del Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli.



Nel corso del 2025 il progetto ha registrato risultati significativi: 11 tappe su tutto il territorio nazionale; 461 partecipanti coinvolti; 10 istituti scolastici; 35 associazioni del terzo settore. Per questo motivo, Navigare Insieme torna nel 2026 con un programma ancora più strutturato, con più tappe su tutto il territorio nazionale, dal lago di Bolsena fino a Napoli, e l'ampliamento della rete dei circoli velici coinvolti.



"UniCredit sceglie la vela perché è uno sport che valorizza le differenze e insegna collaborazione, fiducia e responsabilità condivisa. La partnership con la FIV e il Para Sailing si inserisce in un impegno più ampio della Banca nello sport inclusivo, che comprende iniziative

come l’America’s Cup, la Relay Marathon e progetti di sport per l’inclusione su tutto il territorio nazionale", afferma Stefano Gallo, Responsabile Territorial Development UniCredit, aggiungendo "lo sport è per UniCredit un potente strumento di cambiamento culturale".



"Navigare Insieme rappresenta pienamente la visione della Federazione Italiana Vela: uno sport aperto a tutti, capace di abbattere barriere e creare opportunità reali. Siamo particolarmente orgogliosi dei risultati ottenuti nella prima edizione, che hanno dimostrato quanto la vela possa essere uno strumento concreto di crescita personale, autonomia e inclusione", commenta Francesco Ettorre, Presidente della Federazione Italiana Vela, che aggiunge "il fatto che UniCredit abbia scelto di proseguire al nostro fianco per il secondo anno consecutivo conferma il valore di questo progetto, che ha già prodotto numeri significativi e un impatto reale sui

territori".



Durante la giornata è intervenuto anche il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico Marco Giunio De Sanctis, sottolineando "il ruolo delle Federazioni sportive è fondamentale per l’avviamento e la promozione dello sport paralimpico nel nostro Paese. Attraverso il loro lavoro quotidiano, si costruiscono opportunità concrete di partecipazione, contribuendo ad ampliare sempre più la base di praticanti con disabilità".

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