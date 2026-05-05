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Unicredit, Orcel: "ottima posizione per valutare M&A in Italia ma senza pressioni"

Banche, Finanza
Unicredit, Orcel: "ottima posizione per valutare M&A in Italia ma senza pressioni"
(Teleborsa) - UniCredit si trova in una "ottima posizione" per valutare opportunità di M&A in Italia, pur senza pressioni a intervenire. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato Andrea Orcel nel corso della conference call con gli analisti sui risultati trimestrali.

Orcel ha osservato che il mercato bancario italiano, pur non essendo frammentato come quello tedesco, presenta comunque elementi di dispersione che lo rendono destinato a un processo di consolidamento nel tempo. In questo contesto, il gruppo ha chiarito di monitorare il settore e di essere attento alle opportunità, pur precisando che non intraprenderà operazioni né procederà fino in fondo a meno che non vi sia una creazione di valore superiore al costo del capitale con un adeguato margine.

Il CEO ha sottolineato come la posizione attuale consenta a UniCredit di osservare da vicino l’evoluzione del mercato e di intervenire nel caso in cui si presentino occasioni coerenti con i criteri di rendimento del gruppo.

Orcel ha inoltre evidenziato che rinunciare al mercato italiano sarebbe una scelta volontaria qualora le operazioni non fossero in grado di generare ritorni adeguati o risultassero distruttive di valore per gli azionisti.


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