Unicredit, Orcel: "ottima posizione per valutare M&A in Italia ma senza pressioni"

(Teleborsa) - UniCredit
si trova in una "ottima posizione" per valutare opportunità di M&A in Italia, pur senza pressioni a intervenire. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato Andrea Orcel
nel corso della conference call con gli analisti sui risultati trimestrali
.
Orcel ha osservato che il mercato bancario italiano, pur non essendo frammentato come quello tedesco, presenta comunque elementi di dispersione che lo rendono destinato a un processo di consolidamento nel tempo. In questo contesto, il gruppo ha chiarito di monitorare il settore e di essere attento alle opportunità
, pur precisando che non intraprenderà operazioni né procederà fino in fondo a meno che non vi sia una creazione di valore superiore al costo del capitale con un adeguato margine.
Il CEO ha sottolineato come la posizione attuale consenta a UniCredit di osservare da vicino l’evoluzione del mercato e di intervenire nel caso in cui si presentino occasioni coerenti con i criteri di rendimento del gruppo.
Orcel ha inoltre evidenziato che rinunciare al mercato italiano sarebbe una scelta volontaria qualora le operazioni non fossero in grado di generare ritorni adeguati o risultassero distruttive di valore per gli azionisti.