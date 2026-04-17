New York: spinge in avanti Carnival
(Teleborsa) - Rialzo per la società che gestisce la linea di navi da crociera numero 1 al mondo, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell'8,66%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Carnival rispetto all'indice di riferimento.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Carnival. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 30,24 USD, con il supporto più immediato individuato in area 29,03. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 28,39.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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