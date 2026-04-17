New York: spinge in avanti Carnival

(Teleborsa) - Rialzo per la società che gestisce la linea di navi da crociera numero 1 al mondo , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell'8,66%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Carnival rispetto all'indice di riferimento.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Carnival . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 30,24 USD, con il supporto più immediato individuato in area 29,03. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 28,39.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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