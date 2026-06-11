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Perde Capgemini sul mercato di Parigi

Migliori e peggiori, In breve
Perde Capgemini sul mercato di Parigi
Ribasso per la società attiva nella fornitura di servizi IT, che tratta in perdita del 4,32% sui valori precedenti.
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