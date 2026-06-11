Parigi: profondo rosso per Capgemini
(Teleborsa) - Ribasso per la società attiva nella fornitura di servizi IT, che passa di mano in perdita del 4,16%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Capgemini, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico di Capgemini mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 94,52 Euro con area di resistenza individuata a quota 97,06. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 93,58.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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