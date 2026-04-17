Piazza Affari: scambi al rialzo per Fiera Milano
(Teleborsa) - Seduta positiva per illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi, che avanza bene dell'1,86%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Fiera Milano mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,66%, rispetto a +3,32% dell'indice delle società a media capitalizzazione).
Allo stato attuale lo scenario di breve di Fiera Milano rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 8,28 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 8,12. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 8,44.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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