Piazza Affari: scambi al rialzo per Fiera Milano

(Teleborsa) - Seduta positiva per illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi , che avanza bene dell'1,86%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, si nota che Fiera Milano mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,66%, rispetto a +3,32% dell' indice delle società a media capitalizzazione ).





Allo stato attuale lo scenario di breve di Fiera Milano rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 8,28 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 8,12. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 8,44.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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