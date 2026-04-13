Zurich Italia, concluso onboarding delle 40 nuove agenzie entrate a far parte del Gruppo

(Teleborsa) - Si è concluso a Milano il percorso di onboarding organizzato da Zurich Italia e dedicato alle 40 nuove agenzie entrate a far parte del Gruppo nel corso del 2025 e nei primi mesi del 2026. L'iniziativa si inserisce nel più ampio contesto di una rete che oggi conta circa 700 agenzie attive su tutto il territorio nazionale, con una presenza capillare da Nord a Sud. Il progetto è stato pensato per accompagnare i nuovi agenti fin dall'inizio del loro percorso, valorizzandone competenze, professionalità e ruolo strategico all'interno della rete.



Il percorso di onboarding ideato da Zurich è articolato in moduli formativi strutturati, finalizzati a trasferire le competenze necessarie per una gestione efficace dell'agenzia e per un pieno allineamento alla cultura e alla strategia del Gruppo. In particolare, il team Agencies Recruiting & Onboarding segue le nuove agenzie direttamente sul territorio, mentre Zurich Academy affianca il percorso con un ciclo di webinar dedicati ai prodotti, con il coinvolgimento degli assuntori e, per l'area sinistri, della Claims School. A completamento dell'offerta formativa, la piattaforma digitale di Zurich Academy mette a disposizione corsi online di prodotto e di sistema, che consentono anche il rilascio di certificazioni valide ai fini IVASS.



L'ultima tappa del percorso ha rappresentato un momento di confronto diretto tra il top management e i nuovi agenti, con la partecipazione di Bruno Scaroni, CEO di Zurich Italia e Michele Colio, Head of Distribution, Marketing & Customers che hanno condiviso la visione strategica e le principali priorità operative per i prossimi anni.



"In un settore assicurativo in forte trasformazione, la formazione continua si conferma un elemento imprescindibile per sostenere la competitività e accompagnare l'evoluzione del ruolo dell'agente - ha detto Michele Colio, Head of Distribution, Marketing and Customer di Zurich Italia - In questo contesto, Zurich Italia ribadisce il proprio impegno nel valorizzare le persone e investire nello sviluppo delle competenze fin dalle prime fasi del percorso professionale, con l'obiettivo di costruire una rete solida, preparata e in grado di affrontare con efficacia le sfide del mercato di oggi e di domani".

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