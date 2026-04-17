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Si muove in ribasso LyondellBasell Industries a New York

Migliori e peggiori, In breve
Si muove in ribasso LyondellBasell Industries a New York
Retrocede molto la società di prodotti plastici, chimici e di raffinazione, che esibisce una variazione percentuale negativa dell'11,81%.
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