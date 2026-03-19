Expert.ai rinvia CdA su bilancio: serve più tempo per la newco con Tiscali Italia

(Teleborsa) - Expert.ai , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato dell'intelligenza artificiale applicata alla comprensione del linguaggio, ha deciso di avvalersi del maggior termine previsto dall'art. 2364 del Codice civile e dallo statuto sociale, al fine di consentire il completamento delle attività necessarie alla redazione del bilancio consolidato, anche in relazione al protrarsi delle attività di redazione del bilancio della società collegata Villanova.ai, newco costituita a maggio 2025 in partnership con Tiscali Italia.



Il CdA previsto per il 23 marzo 2026 si riunirà per esaminare e approvare i dati preconsuntivi al 31 dicembre 2025. Inoltre, l’organo amministrativo sarà chiamato ad approvare le linee guida strategiche del Gruppo per il triennio 2026-2028.



Il CdA per l'approvazione del progetto di bilancio 2025 è ora atteso tra il 21 e il 26 maggio 2026 (anziché il 23 marzo 2026). L'assemblea per approvazione del bilancio 2025 è ora prevista tra il 22 e il 26 giugno 2026 (anziché il 23 aprile 2026 in prima convocazione e il 24 aprile 2026 in seconda convocazione).



(Foto: Benjamin Child on Unsplash)

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