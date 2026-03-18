TISG, CdA su bilancio 2025 ora previsto il 25 settembre 2026

(Teleborsa) - The Italian Sea Group (TISG), operatore globale della nautica di lusso quotato su Euronext Milan, ha modificato il calendario degli eventi societari per l'anno 2026. L'aggiornamento, si legge in una nota, si è reso necessario al fine di consentire il completamento delle attività di predisposizione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025.



La riunione del CdA per l’approvazione del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 è ora prevista il 25 settembre 2026, mentre l'assemblea per approvazione del bilancio 2025 è ora in calendario il 9 novembre 2026.



Il board ha anche deliberato di convocare l'assemblea per il 27 aprile 2026, in unica convocazione, alle ore 15:00, affinché questa deliberi sulla rideterminazione del numero dei componenti il CdA; conferma dell'amministratore nominato per cooptazione; e nomina di un sindaco supplente del Collegio Sindacale, al fine di ripristinare la composizione dell'organo di controllo.

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