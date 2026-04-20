Allitude approva il Bilancio 2025: crescono ricavi e proseguono gli investimenti

(Teleborsa) - L’Assemblea dei Soci di Allitude, società del Gruppo Cassa Centrale specializzata nei servizi ICT e di back-office per il settore bancario, ha approvato il Bilancio dell’esercizio 2025, che conferma il percorso di crescita e consolidamento intrapreso negli ultimi anni.



Nel 2025 i ricavi complessivi hanno raggiunto i 310 milioni di euro, in aumento di circa 35 milioni (+13%) rispetto all’esercizio precedente, a conferma della solidità del modello di servizio e del ruolo strategico di Allitude a supporto delle Banche del Gruppo e delle Banche clienti. L’esercizio si chiude con un utile netto pari a 2,7 milioni di euro, in un anno caratterizzato da importanti investimenti strutturali in tecnologia, sicurezza e competenze, in coerenza con il Piano Strategico ICT e di Sicurezza di Gruppo.



Il 2025 ha rappresentato un anno chiave per la trasformazione tecnologica di Allitude, non solo per il livello degli investimenti, ma anche per la concretizzazione di numerose progettualità pluriennali, avviate negli anni precedenti e oggi pienamente operative a servizio delle Banche. In questo percorso si inserisce il completamento del progetto di Re-Hosting, che ha portato alla dismissione definitiva del mainframe: una milestone di rilievo, al termine di un progetto di lunga durata, che segna una svolta nell’architettura tecnologica del Gruppo. Parallelamente, nel 2025 è proseguita la sperimentazione di soluzioni di intelligenza artificiale, anche generativa, in collaborazione con partner tecnologici di rilievo. Un ambito su cui Allitude ha iniziato a costruire basi concrete, con l’obiettivo di supportare l’innovazione dei processi, aumentare l’efficienza operativa e rafforzare il supporto alle Banche del Gruppo.



Allitude ha continuato a investire in modo significativo sulle persone, considerate un fattore chiave per sostenere l’innovazione e la qualità dei servizi, nella convinzione che la tecnologia, da sola, non generi cambiamento, ma debba essere accompagnata da competenze, professionalità e capacità di evoluzione organizzativa. Al 31 dicembre 2025 l’organico conta 779 dipendenti, in crescita rispetto all’anno precedente. Nel corso dell’anno l’azienda ha investito in percorsi di formazione e sviluppo, a supporto del rafforzamento delle competenze tecniche, digitali e manageriali, accompagnando le persone nell’evoluzione dei modelli operativi e delle soluzioni a servizio delle Banche.



"I risultati del 2025 confermano la solidità del percorso intrapreso e rappresentano un punto di partenza importante – ha commentato Manuele Margini, Amministratore Delegato di Allitude –. Il 2026 sarà un anno chiave di consolidamento delle scelte strategiche già avviate. In un contesto in continua evoluzione, rafforzeremo ulteriormente il nostro impegno nell’innovazione tecnologica e nei servizi, per garantire alle Banche clienti soluzioni affidabili, sicure e sempre più efficienti, trasformando la strategia in valore concreto e duraturo per l’intero Gruppo e per tutti i nostri clienti".



Maurizio Salomoni Rigon, Presidente di Allitude, ha aggiunto: "Allitude guarda al futuro con una visione di lungo periodo, orientata alla creazione di valore per il Gruppo e per le Banche. Gli investimenti in tecnologia, organizzazione e competenze sono la base per rafforzare il nostro ruolo di partner tecnologico e operativo di riferimento, capace di accompagnare l’evoluzione del sistema bancario con solidità, affidabilità e spirito di innovazione".

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