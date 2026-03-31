Lucisano, redditività in aumento e ricavi stabili nel 2025

(Teleborsa) - Lucisano Media Group ha chiuso l'esercizio 2025 con Ricavi e proventi operativi consolidati pari a 50,962 milioni di euro (+0,1%) ed un margine operativo lordo (EBITDA) pari a 22,708 mln euro (+9,1%). Il margine operativo netto (EBIT) complessivamente pari a

4,482 mln (da 5,969 mln nel 2024).



Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 si chiude con un Risultato d’esercizio netto positivo per 2,264 milioni ( 2,524 mln nel 2024).



L’Indebitamento Finanziario Netto, comprensivo della componente relativa ai beni in leasing, è risultato pari a 28,691 mln, in riduzione rispetto al precedente esercizio (31,268 mln al 31 dicembre 2024) e stabile rispetto all’ultimo bilancio consolidato intermedio (28,246 mln al 30 giugno 2025).





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