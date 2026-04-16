Banca Mediolanum, assemblea approva bilancio 2025 e quattro nuovi piani di performance share

(Teleborsa) - L'assemblea ordinaria di Banca Mediolanum ha approvato il bilancio d'esercizio 2025 e il dividendo complessivo per azione pari a 1,25 euro, di cui 0,60 euro già distribuiti come acconto nel novembre 2025. Il saldo di 0,65 euro per azione sarà pagabile dal 22 aprile 2026, con stacco cedola il 20 aprile e record date il 21 aprile.



L'assemblea ha inoltre approvato quattro nuovi piani di performance share per amministratori, dipendenti e collaboratori della rete di vendita, e il Piano LTI 2026-2028 riservato ai top key people tra amministratori esecutivi e dirigenti, volto alla fidelizzazione delle figure chiave e allo sviluppo del gruppo.

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