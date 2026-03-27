Esautomotion, l'utile balza a 2,2 milioni di euro nel 2025. Ricavi +10,4%

(Teleborsa) - Esautomotion , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell'automazione, ha chiuso il 2025 con ricavi pari a 29,9 milioni di euro, in crescita del 10,4% rispetto al 31 dicembre 2024. Il miglioramento del 2025 rispecchia l'intensa attività nello sviluppo di nuovi clienti in quanto la maggior parte dei clienti storici rimane ben al di sotto dell'ordinato storico.



L'EBITDA è pari a 5,8 milioni di euro (19,4% dei Ricavi) e la marginalità è in aumento di 4,8 punti percentuali rispetto al bilancio del 2024 (14,6% dei Ricavi). L'utile netto è pari a 2,2 milioni di euro, in crescita dagli 868 mila euro dell'anno prima.



La Posizione Finanziaria Netta Consolidata presenta un saldo netto di cassa positivo 5,837 milioni di euro rispetto a 4,679 milioni di euro al 31 dicembre 2024. Nel corso del 2025, sono stati investiti, con effetto sulla PFN, circa 2,083 milioni di euro in un nuovo compendio immobiliare di 2.500 mq in Viallasanta (Monza) nel quale la controllata Sangalli Servomotori ha trasferito la propria sede produttiva.



"Il 2025 è stato ancora un anno difficile: la situazione economica generale ha frenato ancora gli investimenti in beni durevoli, tuttavia la continua attenzione alla copertura geografica, alla ricerca di nuovi clienti, allo sviluppo di nuovi prodotti ha consentito una espansione dei ricavi in controtendenza con il trend - ha commentato l'AD Gianni Senzolo - Abbiamo inoltre introdotto prodotti riprogettati per ridurre la dipendenza da fornitori di componenti chiave e migliorare le prestazioni per i clienti".

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