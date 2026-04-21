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Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 20/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 20/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 20 aprile

Seduta sostanzialmente invariata per l'indice nipponico, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a 0%.

Lo status tecnico di breve periodo del Nikkei 225 mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 59.338,3. Rischio di eventuale correzione fino al target 58.059,3. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 60.617,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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