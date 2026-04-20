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Analisi Tecnica: USD/CAD del 19/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD del 19/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 19 aprile

La giornata del 19 aprile chiude piatta per il cross USD contro "Loonie", che riporta un +0,03%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 1,3667. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 1,3754. Il peggioramento del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 1,3636.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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