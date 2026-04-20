Banca Mediolanum in discesa a Piazza Affari

(Teleborsa) - A picco la società che opera nel settore bancario e assicurativo , che presenta un pessimo -4,67%.



L'andamento di Banca Mediolanum nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Allo stato attuale lo scenario di breve della società del risparmio gestito rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 18,79 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 18,62. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 18,97.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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