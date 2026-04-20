Milano 14:09
48.191 -1,39%
Nasdaq 17-apr
26.672 0,00%
Dow Jones 17-apr
49.447 +1,79%
Londra 14:09
10.596 -0,67%
Francoforte 14:09
24.380 -1,30%

Borsa: Londra, apertura -0,47%

In breve, Finanza
Borsa: Londra, apertura -0,47%
Indice FTSE-100 -0,47% a quota 10.617,98 dopo l'apertura.
Condividi
```