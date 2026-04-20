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Borsa: Londra, apertura -0,47%
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Finanza
20 aprile 2026 - 09.03
Indice FTSE-100 -0,47% a quota 10.617,98 dopo l'apertura.
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