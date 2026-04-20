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Borsa: Seduta fiacca per Shanghai (-0,1% alle 05:48)

L'Indice della Borsa di Shanghai tratta sulla parità a 4.051,43 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta fiacca per Shanghai (-0,1% alle 05:48)
Shanghai passa di mano con un trascurabile -0,1% alle 05:48 e scambia a 4.051,43 punti.
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