Cnpr forum, famiglie e imprese sotto pressione per i costi energetici

(Teleborsa) - "non rappresenta mai una soluzione definitiva, ma solo una. È necessario, come insegnava Alcide De Gasperi, orientata alle esigenze delle future generazioni e capace di superare la contingenza". Così, deputato di Forza Italia in Commissione Bilancio della Camera, nel corso del"Instabilità e caro energia: priorità imprese e famiglie per tutelare la crescita”, promosso dalla Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili, presieduta da Luigi Pagliuca.Per il deputato forzista occorre "essere consapevoli che ile, per questo, è indispensabile rafforzare una, coinvolgendo non solo i Paesi del Mediterraneo, ma anche il Nord Europa e le realtà del Golfo"."Occorree individuareai modelli tradizionali, - ha aggiunto -energetica. In questa direzione, il Governo sta operando con attenzione, anche in un quadro di collaborazione con l’Unione europea. Ridurre il costo dell’energia è fondamentale per sostenere famiglie e imprese, oggi fortemente penalizzate. In questo contesto, anche il nucleare può rappresentare una possibile leva per rafforzare la competitività del sistema produttivo e garantire stabilità nel lungo periodo”.è prioritario per, parlamentare del Partito Democratico in Commissione Ambiente a Montecitorio. "Per affrontare l’attuale fase di instabilità è necessario. Sul piano strutturale, occorre definire una visione chiara e stabile del rapporto con l’Europa: non possiamo restare in una posizione intermedia né immaginare un ritorno alle fonti fossili. La vera indipendenza energetica nasce dalla pianificazione condivisa, con l’obiettivo disempre più europea e integrata. Nel breve periodo, è fondamentale rafforzare ilper attivare misure concrete, come incentivi fiscali e strumenti a sostegno dell’efficientamento energetico e della diffusione delle fonti rinnovabili. Allo stesso tempo, è opportuno, valutando, anche nel confronto con l’Europa, la possibilità di destinare tali risorse a investimenti strategici per la transizione energetica. Un approccio integrato tra visione europea e interventi nazionali può contribuire a ridurre i costi per famiglie e imprese, garantendo stabilità e sostenibilità al sistema economico”.Secondo, esponente della Lega in Commissione Attività produttive della Camera, "l’attuale instabilità impone di adottareper garantire al Paese un approvvigionamento energetico a costi sostenibili. È necessario intervenire nell’immediato per, come nel caso delle tensioni legate allo stretto di Hormuz. Allo stesso tempo, è fondamentaleche incidono sul prezzo dell’energia, a partire dal differenziale tra il mercato italiano ed europeo del gas e dal, affinché non contribuisca alla formazione dei prezzi. In questa prospettiva con il recenteabbiamo messo in campo sia interventi di tipo strutturale che norme di carattere più emergenziale che sono intervenute con un approccio redistributivo della ricchezza a vantaggio famiglie più fragili e delle imprese più esposte. È necessarioe con il rafforzamento delle infrastrutture strategiche, riducendo la dipendenza esterna e aumentando l’autonomia energetica nazionale, così da garantire stabilità nel lungo periodo e maggiore competitività al sistema produttivo".Unaviene espressa dalla deputata pentastellata, secondo cui "in materia di politica energetica è necessario continuare a, superando le criticità normative che negli ultimi anni hanno rallentato gli investimenti e generato incertezza tra le imprese. Occorre inoltro. Oggi, più che sulle rinnovabili in sé, la sfida si concentra sulle tecnologie di accumulo, in particolare sulle batterie, che rappresentano un elemento strategico per garantire stabilità ed efficienza. È fondamentale, anche attraverso strumenti come, atteso da tempo e capace di dare impulso alla crescita se reso realmente efficace. Tuttavia, l’attuale andamento a intermittenza delle politiche industriali rischia di penalizzare il tessuto produttivo. Serve quindi: da un lato lo sviluppo delle rinnovabili, dall’altro misure di supporto alle imprese. In questo contesto, anche il sistema bancario è chiamato a fare la propria parte, offrendo un sostegno alle Pmi, motore dell’economia nazionale".Nel corso dei lavori, moderati da, il punto di vista dei professionisti è stato espresso da, commercialista e revisore legale dell’Odcec di Massa Carrara. "In uno scenario internazionale instabile, caratterizzato da costi energetici elevati e margini sempre più ridotti, - ha affermato - è necessario adottare, intervenendo sia sull’emergenza sia sul rafforzamento degli strumenti per la crescita e la competitività nel medio periodo. Si tratta di unache coinvolge. Sostenere le imprese è fondamentale per preservarne la competitività e favorire lo sviluppo economico, mentre ilè essenziale per contrastare il calo demografico, ridurre le disuguaglianze e sostenere la domanda interna".Le conclusioni sono state affidate a, consigliere dell’Istituto nazionale esperti contabili. “Questa rappresenta la sfida centrale della politica economica contemporanea., ma di gestire un. Da un lato è necessario contenere gli effetti della crescita dei costi energetici, dall’altro bisogna preservare la capacità delle imprese di competere in un contesto sempre più orientato alla transizione digitale e alla decarbonizzazione. Limitarsi a interventi emergenziali può attenuare le difficoltà, ma non risolve il problema strutturale; allo stesso tempo, puntare esclusivamente sugli investimenti di lungo periodo rischia di sostenere realtà che potrebbero non superare la fase attuale. Per questo è fondamentalecapace di trasformare il sostegno immediato in un volano per la crescita, incentivando al tempo stesso efficienza, innovazione e sostenibilità”.