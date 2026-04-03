Bank of Japan, confermati nuovi aumenti dei tassi per timori su inflazione di fondo

(Teleborsa) - La Banca del Giappone intende proseguire il percorso di rialzo dei tassi monitorando attentamente gli effetti del conflitto in Medio Oriente sull'economia e sull'inflazione di fondo. Lo ha dichiarato in parlamento Koji Nakamura, direttore esecutivo della BoJ con delega alla politica monetaria.



Nakamura ha riconosciuto che i costi energetici più elevati potrebbero pesare sull'economia peggiorando le ragioni di scambio del Giappone, ma ha anche sottolineato che potrebbero spingere al rialzo l'inflazione di fondo alimentando le aspettative inflazionistiche a lungo termine, con un impatto potenzialmente maggiore rispetto al passato, dato che le imprese sono oggi più propense ad aumentare prezzi e salari. "Se le nostre proiezioni economiche e sui prezzi si realizzeranno, proseguiremo verosimilmente nel rialzo dei tassi", ha detto Nakamura.



La BoJ aveva portato il tasso di riferimento allo 0,75% a dicembre (il livello più alto in trent'anni) dopo aver abbandonato nel 2024 la politica di stimolo ultra-espansivo.



I mercati prezzano attualmente circa il 70% di probabilità di un ulteriore rialzo già questo mese, con le pressioni inflazionistiche alimentate sia dai costi energetici sia dal deprezzamento dello yen.







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