Dexelance, Tamburi Investment Partners riduce la sua partecipazione al 31,48%

(Teleborsa) - Tamburi Investment Partners, attraverso la controllata InvestinDesign, ha ridotto la sua partecipazione al 31,484% in Dexelance , gruppo industriale diversificato che opera nel settore design, luce e arredamento di alta gamma. È quanto emerge dalle comunicazioni della Consob relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 16 aprile 2026.



In precedenza, al 18 maggio 2023, la quota era del 46,96%.

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