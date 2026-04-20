Dialogo Italia-Cina: imprese e istituzioni a confronto a Milano

(Teleborsa) - La Italy China Council Foundation ha ospitato, presso la sede di Palazzo Clerici a Milano, il Ministro Plenipotenziario Fabrizio Lobasso, Vice Direttore Generale per la Crescita e la Promozione delle Esportazioni e Direttore Centrale per il Sistema Italia e gli Investimenti del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.



L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di dialogo tra il MAECI e i principali attori dell’internazionalizzazione — imprese, mondo della ricerca ed enti territoriali — in un contesto in cui ICCF, grazie alla sua natura imprenditoriale e istituzionale, facilita il confronto tra pubblico e privato interessati al mercato cinese.



Durante il confronto sono state approfondite le prospettive di partenariato internazionale e gli strumenti a supporto della presenza italiana nei mercati globali. Lobasso ha inoltre illustrato il recente riassetto organizzativo della Farnesina e le sue implicazioni operative per il Sistema Italia, offrendo ai partecipanti un aggiornamento diretto e un’interlocuzione qualificata con il Ministero.



L’appuntamento ha favorito un dialogo aperto e costruttivo, contribuendo a rafforzare le iniziative volte a valorizzare competenze, eccellenze e competitività delle imprese italiane all’estero. Un momento particolarmente significativo anche in vista dell’avvio della Commissione Economica Mista in Cina, alla quale partecipa il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri Antonio Tajani, con il coinvolgimento della stessa ICCF.



"Nel contesto attuale, segnato da conflitti e da scenari geopolitici complessi, instabili e in continua evoluzione, la capacità di fare sistema, di condividere competenze e di costruire partenariati solidi tra pubblico e privato, tra ricerca, imprese e mondo istituzionale, rappresenta uno strumento essenziale per orientarsi con lucidità e per rafforzare in modo efficace la presenza del nostro Paese nei mercati globali e, per quanto ci riguarda, in particolare in Cina", ha dichiarato il Cav. Lav. Mario Boselli, Presidente della Italy China Council Foundation.

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