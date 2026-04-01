Eli Lilly, FDA approva la pillola GLP-1 per l'obesità

(Teleborsa) - La FDA ha approvato Foundayo (orforglipron) di Eli Lilly , la prima pillola GLP-1 per la perdita di peso che può essere assunta una volta al giorno senza restrizioni alimentari o idriche. Il farmaco è indicato per adulti con obesità o sovrappeso con complicanze mediche correlate, in abbinamento a dieta ipocalorica e attività fisica.



L'azienda ha spiegato che, nello studio clinico ATTAIN-1, i pazienti trattati con la dose più alta hanno perso in media 12,4 kg (12,4% del peso corporeo) rispetto a 1 kg con placebo. Il farmaco ha mostrato anche riduzioni dei principali marcatori di rischio cardiovascolare, tra cui circonferenza vita, colesterolo non-HDL, trigliceridi e pressione sistolica.



Foundayo sarà disponibile tramite la piattaforma LillyDirect con consegna a domicilio a partire dal 6 aprile, con successiva distribuzione nelle farmacie retail e attraverso i provider di telemedicina.



Il prezzo per i pazienti con assicurazione commerciale parte da 25 dollari al mese; per chi paga autonomamente il costo è di 149 dollari mensili per la dose minima. I beneficiari Medicare Part D potranno accedere al farmaco a 50 dollari al mese a partire dal 1° luglio 2026. Lilly ha già presentato richiesta di approvazione in oltre 40 paesi.

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