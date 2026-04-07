Gilead acquisisce Tubulis per 5 miliardi e rafforza la pipeline oncologica

(Teleborsa) - Gilead Sciences ha annunciato un accordo definitivo per l’acquisizione di Tubulis, società privata con sede in Germania attiva nello sviluppo di anticorpi farmaco-coniugati (ADC) di nuova generazione, in un’operazione dal valore complessivo fino a 5 miliardi di dollari.

L’intesa, spiega una nota, prevede un pagamento iniziale di 3,15 miliardi di dollari in contanti, a cui si aggiungono fino a 1,85 miliardi legati al raggiungimento di determinati obiettivi.



Il closing è atteso nel secondo trimestre del 2026, subordinato alle consuete autorizzazioni regolatorie.



L'acquisizione rappresenta un passo strategico per Gilead, che punta a rafforzare ulteriormente la propria pipeline oncologica. In particolare, l'operazione consente di integrare tecnologie avanzate per lo sviluppo di ADC, progettati per colpire in modo più selettivo le cellule tumorali migliorando l’efficacia dei trattamenti.



Tra gli asset principali figura TUB-040, attualmente in fase 1b/2 per il trattamento del tumore ovarico resistente al platino e del carcinoma polmonare non a piccole cellule, oltre a TUB-030, un altro candidato che ha già mostrato risultati promettenti in diversi tumori solidi.



Dopo il completamento dell’operazione, Tubulis opererà come unità dedicata alla ricerca sugli ADC all’interno di Gilead, con il sito di Monaco destinato a diventare un hub per l’innovazione in questo ambito.



Commentando l’operazione, Daniel O'Day, Presidente e Amministratore Delegato di Gilead Sciences, ha dichiarato che “l’accordo per acquisire Tubulis rappresenta una tappa significativa nei progressi di Gilead in oncologia”, sottolineando come la società porti “un candidato clinico potenzialmente innovativo per il trattamento del tumore ovarico, oltre a una piattaforma ADC di nuova generazione e una pipeline promettente”. O’Day ha inoltre evidenziato che l’intesa segue due anni di collaborazione, che hanno rafforzato la fiducia nelle capacità di ricerca di Tubulis, contribuendo ad ampliare ulteriormente una pipeline già tra le più diversificate nella storia del gruppo.



Dominik Schumacher, Amministratore Delegato e co-fondatore di Tubulis, ha spiegato che fin dall’inizio l’azienda ha creduto nel potenziale delle proprie tecnologie di coniugazione, con i primi dati su TUB-040 che ne hanno confermato le prospettive. "L’ingresso in Gilead, ha aggiunto, consentirà di sviluppare ulteriormente queste innovazioni grazie a competenze scientifiche, capacità globali e risorse su larga scala, accelerando lo sviluppo della pipeline ADC". Schumacher ha inoltre ringraziato il team, gli investitori e i partner "per il contributo al raggiungimento di questo traguardo".

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