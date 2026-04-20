Eurozona, a febbraio produzione delle costruzioni ancora in frenata
(Teleborsa) - Frena il mercato delle costruzioni nella Zona Euro a febbraio. Secondo l'Eurostat, la produzione nel settore delle costruzioni è risultata in calo dello 0,2% su base mensile, dopo il -1,3% registrato a gennaio.
Nell'Europa dei 27, il settore ha riportato, invece, un incremento della produzione dello 0,1%, contro il -2,1% registrato il mese precedente.
Rispetto ad un anno prima, la produzione registra una discesa dell'1,9% nell'Eurozona mentre cala del 2% nell'UE allargata.
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