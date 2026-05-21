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Unione Europea, Produzione costruzioni (MoM) in marzo

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Unione Europea, Produzione costruzioni (MoM) in marzo
Unione Europea, Produzione costruzioni in marzo su base mensile (MoM) +0,8%, in aumento rispetto al precedente -0,8%.
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