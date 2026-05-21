Eurozona, produzione delle costruzioni in aumento dello 0,8% su mese a marzo

(Teleborsa) - La produzione nel settore delle costruzioni, al netto delle variazioni stagionali, è aumentata dello 0,8% nell'area euro e dell'1,2% nell'UE a marzo 2026 rispetto al mese precedente, secondo le stime di Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione europea. A febbraio 2026, la produzione nel settore delle costruzioni era diminuita dello 0,8% nell'area euro e dello 0,4% nell'UE.



Rispetto allo stesso mese del 2025, la produzione nel settore delle costruzioni è diminuita dell'1,2% nell'area euro e dello 0,6% nell'UE.

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