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Eurozona, produzione delle costruzioni in aumento dello 0,8% su mese a marzo

Economia, Macroeconomia
Eurozona, produzione delle costruzioni in aumento dello 0,8% su mese a marzo
(Teleborsa) - La produzione nel settore delle costruzioni, al netto delle variazioni stagionali, è aumentata dello 0,8% nell'area euro e dell'1,2% nell'UE a marzo 2026 rispetto al mese precedente, secondo le stime di Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione europea. A febbraio 2026, la produzione nel settore delle costruzioni era diminuita dello 0,8% nell'area euro e dello 0,4% nell'UE.

Rispetto allo stesso mese del 2025, la produzione nel settore delle costruzioni è diminuita dell'1,2% nell'area euro e dello 0,6% nell'UE.
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