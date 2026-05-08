Germania, produzione industriale a sorpresa in calo a marzo

(Teleborsa) - In calo contro le attese la produzione industriale tedesca a marzo. Secondo l'Ufficio di statistica tedesco Destatis, la produzione industriale ha evidenziato un decremento mensile dello 0,7%, dopo il -0,5% rivisto di febbraio. Le stime degli analisti erano per un incremento dello 0,4%.



Il confronto trimestrale, meno volatile, ha mostrato che la produzione è stata inferiore dell'1,2% nel periodo da gennaio a marzo 2026 rispetto al trimestre precedente.



Rispetto a marzo 2025, la produzione è diminuita del 2,8% a marzo 2026, al netto degli effetti stagionali.



Il dato che esclude l'energia e le costruzioni registra un decremento dello 0,1% su base mensile. La produzione nei settori industriali ad alta intensità energetica è aumentata dell'1,9% a febbraio 2026 rispetto a gennaio 2026, dopo l'adeguamento agli effetti stagionali e di calendario.



Il calo mensile di marzo 2026 è dovuto alla flessione della produzione di energia (-4,0%) e di macchinari e attrezzature (-2,7%). Al contrario, la crescita della produzione nel settore delle costruzioni (+1,9%) e nell'industria automobilistica (+1,9%) ha inciso positivamente sul risultato.



A marzo 2026, la produzione industriale, esclusi energia e costruzioni, è diminuita dello 0,9% rispetto a febbraio 2026, al netto delle variazioni stagionali e degli effetti di calendario. Rispetto a marzo 2025, la produzione industriale, esclusi energia e costruzioni, è diminuita del 4,1% al netto delle variazioni di calendario.









(Foto: Adobe Stock (ex Fotolia.it))

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