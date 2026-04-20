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Eurozona: giornata negativa in Borsa per l'EURO STOXX Retail
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20 aprile 2026 - 17.00
Viene venduto parecchio il
comparto vendite al dettaglio europeo
, che continua la seduta a 944,86 punti.
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