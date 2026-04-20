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Eurozona: profondo rosso per l'EURO STOXX Automobiles & Parts
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20 aprile 2026 - 10.00
Giornata da dimenticare per l'
indice europeo del settore auto e ricambi
, che retrocede a 468,59 punti, ritracciando del 2,20%.
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