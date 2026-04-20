Francoforte: andamento rialzista per Lanxess
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la compagnia chimica tedesca, in guadagno del 2,96% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Lanxess rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Osservando il grafico di breve periodo della società che produce prodotti chimici e polimeri, si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 18,62 Euro e supporto a 18,09. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 19,15.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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