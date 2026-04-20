Francoforte: andamento rialzista per Lanxess

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la compagnia chimica tedesca , in guadagno del 2,96% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Lanxess rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Osservando il grafico di breve periodo della società che produce prodotti chimici e polimeri , si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 18,62 Euro e supporto a 18,09. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 19,15.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```