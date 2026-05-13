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Francoforte: andamento sostenuto per Lanxess

Migliori e peggiori
Francoforte: andamento sostenuto per Lanxess
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la compagnia chimica tedesca, che tratta in utile del 2,16% sui valori precedenti.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del MDAX, ad evidenza del fatto che il movimento di Lanxess subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


Tecnicamente, la società che produce prodotti chimici e polimeri è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 18,97 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 17,98. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 19,96.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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