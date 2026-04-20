Milano 14:12
48.192 -1,39%
Nasdaq 17-apr
26.672 0,00%
Dow Jones 17-apr
49.447 +1,79%
Londra 14:12
10.598 -0,66%
Francoforte 14:12
24.377 -1,31%

Francoforte: andamento rialzista per Lanxess

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento rialzista per Lanxess
Seduta vivace oggi per la compagnia chimica tedesca, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,96%.
Condividi
```