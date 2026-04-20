Francoforte: performance negativa per Continental

(Teleborsa) - Rosso per la compagnia tedesca produttrice di componentistica auto , che sta segnando un calo del 2,13%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX , evidenzia un rallentamento del trend di Continental rispetto all' indice della Borsa di Francoforte , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo status tecnico del produttore di pneumatici è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 66,59 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 66,05. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 67,13.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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